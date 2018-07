Vanlerberghe "Volgend seizoen terug naar Club om te spelen" 27 juli 2018

00u00 0

Jordi Vanlerberghe (22) trok de deur op Olympia deze week dan wel achter zich dicht, niet met de bedoeling om Club Brugge definitief te verlaten. Na een frustrerend seizoen hoopt de middenvelder bij KV Oostende "opnieuw voetballer te worden". "Ik wou in de voorbereiding vol mijn kans gaan, maar merkte al snel dat ook nu de speelminuten niet zouden volgen", aldus Vanlerberghe. "Twee maanden geleden was er al contact met Verheyen, maar vond ik het te vroeg. Nu heb ik bewust voor Oostende gekozen, net als ik dat vorig jaar voor Club Brugge heb gedaan. Daar had ik op meer selecties en invalbeurten gehoopt. Het zat ook niet mee: Leko wisselde niet vaak, we speelden geen Europees en er waren weinig blessures. Nochtans voelde ik op training dat ik mijn mannetje kon staan en waren mijn invalbeurten meestal goed. Ook bij mijn basisplaatsen in Kortrijk, Gent en Standard zat ik goed in de duels en in de matchen, maar werd ik afgerekend op tegengoals waarbij ik beter had moeten doen. De titel? Ik heb die gevierd, maar had niet het gevoel dat het de mijne was."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN