Vanlerberghe mist EK, Wouters of Openda als vervanger? 13 juni 2019

Met tranen in de ogen. Zo verliet Jordi Vanlerberghe (22) dinsdagavond het veld, nadat hij zich geblesseerd had aan de kruisbanden van de knie. Toen al beseffend dat het wellicht het einde van zijn EK-droom zou betekenen, maar pas gisteren kwam die bevestiging er. Vanlerberghe, die gisteren op krukken liep, moet wellicht een operatie ondergaan en zal maanden out zijn. "Zuurder dan dit wordt het niet", reageerde de middenvelder. Vandaag keert hij terug naar België. Johan Walem mag een vervanger oproepen: "Ik heb verschillende opties. Dries Wouters van Genk is er één van, maar ik kan ook kiezen voor een gans ander type - bijvoorbeeld Loïs Openda van Club. Ik moet hier eens goed over nadenken." Wouters deed de ganse voorbereiding mee, hij viel af net voor de stage op Sicilië. Openda maakte aanvankelijk geen deel uit van de voorselectie.

