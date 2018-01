Vanlerberghe komt niet 00u00 0

"Jordi Vanlerberghe komt niet terug naar ons", vertelde Malinwa-voorzitter Timmermans gisteren. "Vooral een nieuwe verdedigende middenvelder is nu prioritair." KV stopt dus niet bij de zeven inkomende transfers. Toch zal er in de eerste competitiematch tegen Zulte Waregem niet plots een andere ploeg staan. Enkel Tainmont lijkt meteen kans te maken op een basisplaats. "De coach bereidt de match tegen Zulte voor met deze groep", aldus Timmermans. "Maar uiteraard gaan we verder op zoek naar versterkingen. Voor de degradatiestrijd én met het oog op volgend seizoen."

