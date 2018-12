Vanille wordt al 3.600 jaar gebruikt 01 december 2018

Drie kruiken in een Israëlische tombe van 3.600 jaar oud hebben een zoet en welriekend geheim prijsgegeven. Er zijn sporen in aangetroffen van wat wellicht het oudste gebruik van vanille ter wereld is.

