Vanille kost meer dan zilver €500/kg 09 mei 2018

Met 500 euro voor een kilo is vanille nu op saffraan na de duurste specerij. Twee opeenvolgende slechte oogstjaren in Madagaskar, veruit de grootste leverancier, hebben de prijs opgedreven. In 2010 kon je nog een kilo krijgen voor 20 euro. Vanille wordt inmiddels, naast koffie, steenkool en olie, 'het zwarte goud' genoemd. Na de forse stijgingen van de laatste jaren werd nochtans verwacht dat de vanilleprijs zou dalen, maar onzekerheid over de oogst van dit jaar én de aanhoudende grote vraag hebben daar een stokje voor gestoken. Nu is de hoop van de grote afnemers gericht op juni. Dan zal de omvang van de opbrengst van dit jaar duidelijk worden - vermoedelijk met een prijsdaling tot gevolg.

