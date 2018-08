Vanhoucke rukt op in Toekomstronde 22 augustus 2018

Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) is na de vijfde rit in de Toekomstronde opgerukt naar de zevende plaats in het klassement. De Brit Matthew Gibson won in Levroux, Belgisch U23-kampioen Gerben Thijssen werd achtste. De Noor Hakon Aalrust raakte in de finale betrokken bij een massale valpartij en verspeelde daardoor zijn leiderstrui aan de Fransman Alan Riou. Vandaag staat de laatste vlakke etappe op het menu, tussen Le Blanc en Cérilly. Daarna wachten een individuele klimtijdrit en drie bergritten. (JDK)