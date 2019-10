Exclusief voor abonnees Vanhoenacker valt zwaar 12 oktober 2019

00u00 0

Voormalig proftriatleet Marino Vanhoenacker heeft donderdag de schrik van zijn leven beleefd. De 43-jarige West-Vlaming smakte tijdens een mountainbiketocht hard tegen de grond en had tijdelijk geen gevoel in zijn ledematen. Een dag later liet hij zelf weten dat hij volledig zal herstellen. (KTO)