Vanhaezebrouck "Wij zijn ploeg met dunste spoeling" 19 april 2018

Winst of verlies lag volgens Hein Vanhaezebrouck in de Clásico alleen in het verschil in efficiëntie. "We creëerden vandaag enorm veel kansen, zelfs meer dan tijdens de reguliere competitie, hier op Sclessin in januari, toen de wedstrijd op 3-3 eindigde", aldus de Anderlecht-coach. "En ik wil het zeker niet alleen over de gemiste kansen van Ganvoula in de tweede helft hebben. Ook voor de rust wrongen we heel wat kansen de nek om. Het eerste doelpunt van Standard was zeker te vermijden, de tweede goal was een knappe individuele actie van Carcela."

