Vanhaezebrouck: "Verheyen was voorbeeld voor meeste analisten" 04 augustus 2018

"Toe te juichen", zegt Hein Vanhaezebrouck over de keuze van KV Oostende voor Verheyen - een jonge, Belgische coach. "Wat mij betreft zouden alle zestien trainers in 1A Belgen mogen zijn. En hun tien vervangers ook, want dat is toch het gemiddelde qua ontslagen in ons land. Ik vond Gert trouwens een uitstekende analist, hij zat in mijn top drie. Hij zorgde ervoor dat het niveau de lucht inging, verkocht geen praatjes, was altijd rustig en speelde nooit op de man. Hij was een voorbeeld voor het gros van de analisten, die wel de controverse zoeken. (lacht) In die optiek is het dan weer wel jammer dat hij weg is op tv." (PJC)