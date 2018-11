Vanhaezebrouck: "Veld is een probleem" 30 november 2018

Belangrijkste vaststelling van de avond: het veld van Anderlecht is alweer dramatisch. "Het is een probleem. En het is lang niet de eerste keer", zuchtte Vanhaezebrouck. Hij weet nog niet of de grasmat zal vervangen worden. "We hebben er al over gesproken, maar we moeten nog zien. De wintertijd is daar niet ideaal voor. Alleen: je ziet wel dat het veld een nadeel is in matchen waarin je domineert." (NVK)

