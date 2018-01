Vanhaezebrouck "Standard liever niet in PO 1" 29 januari 2018

00u00 0

Hein Vanhaezebrouck ziet Standard liever niet terug in play-off 1. "Als je de match van vandaag ziet, zou dat natuurlijk leuk zijn. Maar voor Anderlecht is Standard altijd een zware tegenstander. Wij zijn altijd vijand nummer één voor Standard. Ik houd me niet bezig met wie we zullen tegenkomen in de play-offs, maar voor ons is Standard moeilijker dan andere ploegen." (DPB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN