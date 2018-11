Vanhaezebrouck: "Pro League moet ingrijpen voor veld STVV" 24 november 2018

Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen over het kunstgrasveld dat hij zondagavond op Stayen zal treffen. Dat lag er de voorbije weken erbarmelijk bij en beterschap leek niet meteen in zicht. "Het is niet omdat het veld synthetisch is, dat het niet moet onderhouden worden", aldus de Anderlecht-coach gisteren op zijn persconferentie. "Ons synthetisch oefenveld ligt er al langer, en het ligt er beter bij. Ik heb onze tuinmannen gevraagd om deze week niets aan het syntehtisch veld te doen om de wedstrijdomstandigheden vergelijkbaar met die van Stayen te maken, maar nóg ligt het er beter bij. Ik denk dat het de rol van de Pro League is om hier in te grijpen."

