Vanhaezebrouck: "Op het pad van de verjonging" 30 juli 2018

00u00 0

"Ook als we verloren hadden, zou ik hebben doorgeduwd met de jonge garde", zei een tevreden Hein Vanhaezebrouck in het hem welbekende volgestouwde Kortrijkse perszaaltje. "We hebben gekozen voor een nieuwe weg, voor verjonging, en op dat pad zullen we doorgaan. Anderlecht heeft een prima jeugdopleiding. Ik ben ervan overtuigd dat er volgend jaar nog jongens uit de jeugd bij de groep zullen komen. Wie ons veel diensten heeft bewezen in het verleden, moet begrijpen dat het tijd is om afscheid te nemen. We zullen die mensen niet bij ons houden om dan de jonge gasten opzij te moeten zetten." Zo horen Teo, Thelin en Obradovic het nu ook eens van de coach zelf. Die was overigens heel erg opgezet met de hernieuwde samenwerking met Santini. "Tussen de jeugd heb je een paar ervaren kerels als Ivan nodig. Hij scoort gemakkelijk, dat zullen we nog wel vaker ervaren." (ESK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN