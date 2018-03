Vanhaezebrouck: "Op defensief vlak nog werk" 10 maart 2018

Hein Vanhaezebrouck hoopt de lijn van de laatste twee wedstrijden door te kunnen trekken. "9 op 9 halen net voor de start van de play-offs zou top zijn", zei de coach gisteren. "Offensief loopt het al een stuk beter, maar op defensief vlak is er nog werk. Na Genk, waar we de nul hielden, pakten we gemiddeld twee tegengoals per wedstrijd. Veel te veel, dus. We hebben daar deze week over gepraat én op getraind."

