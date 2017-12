Vanhaezebrouck krijgt zijn nieuwe grasmat 00u00 0

Hein Vanhaezebrouck krijgt wat hij wil: een nieuwe grasmat. De huidige, die de laatste weken meer weg heeft van een akker dan van een voetbalveld, wordt begin 2018 vervangen. Anderlecht laat ook weten dat er een grondige studie komt van onder meer de veldverwarming, zodat de nieuwe grasmat langer in een perfecte staat blijft. Of dat ook effectief zal lukken, moet nog blijken, maar je zal Vanhaezebrouck de komende maanden in elk geval niet meer horen klagen zoals afgelopen dinsdag. "Hier kan je niet op voetballen", klonk het toen. "Chapeau voor mijn spelers en die van AA Gent die het toch probeerden." 2018 brengt een nieuw veld, Hein. Nu nog enkele versterkingen. (PJC)