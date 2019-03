Exclusief voor abonnees Vanhaezebrouck kreeg 630.000 à 780.000 euro ontslagvergoeding 30 maart 2019

Alles is gestort, Hein Vanhaezebrouck heeft zijn ontslagvergoeding bij Anderlecht gekregen. Het gaat uiteindelijk niet om 1,5 miljoen euro, maar om een som tussen 630.000 en 780.000 euro. Anderlecht moest niet de volledige contractduur uitbetalen, wel het bedrag waar Vanhaezebrouck recht op had indien hij tot het einde van het seizoen gebleven was, met een minimum van 500.000 euro. Het dossier werd op advocatenniveau afgerond, aangezien RSCA niet wilde praten met Vanhaezebroucks makelaar Mogi Bayat. Marc Coucke en Michael Verschueren zetten Vanhaezebrouck in december aan de deur na de nederlaag op Cercle Brugge (2-1). (PJC)