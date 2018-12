Vanhaezebrouck: "Ik reken nog op Vranjes" 15 december 2018

Het is dan toch geen afgesloten hoofdstuk. Ognjen Vranjes (29) ontbrak in Zagreb om extra polemiek te vermijden - hij ging in het verleden al eens in de clinch met de Kroatische fans. Eerder kwam hij in opspraak door een politiek geladen tatoeage en een Instagram-post waarin hij supportersgeweld toejuicht had, maar Hein Vanhaezebrouck wil de Bosnische verdediger voorlopig niet afschrijven. "Ik reken nog op hem." (PJC)

