Vanhaezebrouck "Gelijkspel geen drama" 09 mei 2018

00u00 0

De videoref blijft beroeren. Ook op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck was het een thema. "Al het hele seizoen zijn er problemen. Wel, dan ben ik verbaasd dat er meteen reactie komt nu Club eens benadeeld wordt, terwijl het dit seizoen ook al vaak bevoordeeld werd. Trouwens, ik blijf erbij dat de VAR zondag uitstekend zijn werk deed. Dat contact tussen Gerkens en Vanaken kon misschien anders beoordeeld worden, maar in België gaat men wel héél snel liggen als er contact is. (grijnst) Behalve mijn spelers dan." Logischerwijs kwam ook de titelstrijd aan bod: "Als wij een punt pakken en Club wint, is het over. Anderzijds zou een gelijkspel niet dramatisch zijn, want dan houden we Standard op afstand voor plek twee. Dat blijft ons voornaamste doel." (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN