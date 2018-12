Vanhaezebrouck "Cobbaut is fysiek in orde" 13 december 2018

"Enkel door te spelen krijg je wedstrijdritme..." Zou het? Hein Vanhaezebrouck wil niet uitsluiten dat Elias Cobbaut, die maandag pas zijn rentree vierde bij de beloften na maanden blessureleed, in de basis start. "Fysiek is er geen probleem, hij is in orde." Hoe dan ook treedt Anderlecht aan met een vertimmerd elftal. "Want we hebben sommige jongens (zoals Kums en Najar, red.) thuis gelaten om hun blessures niet te verergeren. Ach, ook met hen was het moeilijk geweest - Zagreb is de sterkste ploeg in onze groep. Het valt te hopen dat de spelers die de laatste tijd minder in actie kwamen, tonen dat we op hen kunnen rekenen."

