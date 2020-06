Exclusief voor abonnees Vandoorne wint virtuele racetitel 08 juni 2020

Stoffel Vandoorne is de eerste kampioen in een hoogstaand e-autosportkampioenschap in deze coronaperiode, met name de ABB Formula E Race at Home Challenge of de virtuele versie van de Formula E. Onze landgenoot werd in zijn Mercedes 2de in de laatste race in Berlijn, achter Rowland (Nissan). Leider Wehrlein verloor zijn kansen in de laatste race. Mercedes is kampioen bij de teams. Wanneer de Formula E echt van start gaat, is nog niet geweten.(JCA)