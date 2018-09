Vandoorne weg bij McLaren, ander team wordt moeilijk 04 september 2018

De liefde tussen McLaren en Stoffel Vandoorne was al een tijdje over. Het was alleen nog wachten op het officiële nieuws. Dat kwam gisteren, een dag na de Italiaanse grand prix waarin de West-Vlaming met een alweer ondermaatse auto behoorlijk sterk presteerde. Vandoorne verlaat McLaren dus aan het einde van het seizoen. Nog minder verrassend is dat hij er wordt vervangen door de 18-jarige Brit Lando Norris, het goudhaantje van McLaren-baas Zak Brown.

