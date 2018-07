Vandoorne supportert voor Clijsters 14 juli 2018

Vorige week was het minder leuk voor Stoffel Vandoorne tijdens het Formule 1-weekend in Silverstone, maar de Oost-Vlaming bleef nog even in Engeland hangen en ging vrijdag naar de halve finales van het damestoernooi op Wimbledon kijken. Daarbij botste Vandoorne op Kim Clijsters die meedoet aan het invitatietoernooi en na drie zeges in de poule, samen met de Australische Rennae Stubbs, de finale speelt. (FDW)

