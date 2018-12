Vandoorne stelt teleur in Formula E 17 december 2018

AUTOSPORT

De eerste race van het nieuwe seizoen 2018-2019 van de Formula E was voor de Portugees Antonio Felix Da Costa. Hij bezorgde BMWi meteen de zege bij het debuut van de constructeur in de elektrische serie. Onze landgenoot Jérôme d'Ambrosio werd voor Mahindra knap derde, terwijl Stoffel Vandoorne als 17de over de meet kwam. Tijdens de race kreeg zijn elektrische bolide problemen en zakte hij stelselmatig weg. (JCA)