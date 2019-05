Exclusief voor abonnees Vandoorne start voorbereiding op Le Mans 23 mei 2019

Stoffel Vandoorne heeft zijn eerste voorbereidingen voor de 24 Uur van Le Mans achter de rug. De West-Vlaming heeft gisteren zijn verplichte sessie in de simulator van AOTech in Tigery afgewerkt en ontdekte zo het circuit bij nacht, de slow zones, de posten van de baancommissarissen... Vandoorne, nog derde in Spa tijdens de laatste manche van het FIA WEC, was dan ook tevreden: "Het was een nuttige dag, omdat ik het circuit niet ken. Ik heb veel geleerd en kijk uit naar de rest met SMP Racing." Op 2 juni legt Vandoorne zijn rookietest op het echte circuit af. (JCA)