Vandoorne 'ontmaskert' valsspeler in virtuele race

In de autosportwereld is een stormpje ontstaan na de vijfde manche van Race at Home Challenge, de virtuele racecompetitie in Formule E. De Duitse rijder Daniel Abt moest toegeven dat hij een professionele 'Simracer' - Lorenz Hörzing - had ingeschakeld om in zijn naam over het virtuele Tempelhof-stratencircuit van Berlijn te scheuren. Tijdens de race had Stoffel Vandoorne, die vanaf de pole gestart was en tweede werd, al door dat er iets niet pluis was. Gisteren gaf de Duitser toe dat niet hij reed. Als 'boete' zal Abt 10.000 euro aan een goed doel schenken. (TLB)