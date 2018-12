Vandoorne na F1-exit: "Neen, ik ben niet bitter" 24 december 2018

Het is Stoffel Vandoorne die het ons vertelt. De 26-jarige West-Vlaming voor wie na twee jaar geen plaats meer was in de Formule 1, was nog eens in het land. Om kerstavond met de zijnen door te brengen. En daarna naar Florida te vertrekken en daar met vriendin Anna de Ferran samen oud naar nieuw te vieren. Waarna het op 12 januari al weer tijd is voor zijn tweede koers in de elektrische Formule E. Uw krant sprak met de man die bij McLaren twee moeilijke seizoenen beleefde, en er onheus werd behandeld. Over hoe moeilijk dat wel was. Over Alonso die geen kerstkaartje moet verwachten. En over natrappen, niet aan hem besteed. Maar ook hoe anders de Formule E wel is.

