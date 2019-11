Exclusief voor abonnees Vandoorne meteen op podium 23 november 2019

00u00 0

Uitstekende start voor Stoffel Vandoorne en Mercedes in een nieuw Formule E-seizoen. In Diriyah (Saoedi-Arabië) reed onze landgenoot meteen naar een derde plek in de eerste race, na winnaar Sam Bird en Andre Lotterer. Vandoorne klopte zo ook zijn ploegmakker Nyck De Vrys, die zesde werd. Jérôme d'Ambrosio kaapte de negende plek weg. Zaterdag is er de tweede race. (JCA)