Vandoorne meteen op de afspraak 28 februari 2018

Natuurlijk is het nog te vroeg. Gisteren was nog maar de tweede testdag van het nieuwe seizoen. Niettemin: het ziet ernaar uit dat er de Belgische formule 1-fans in 2018 een leuk seizoen te wachten staat. Stoffel Vandoorne loste gisteren Fernando Alonso af achter het stuur van de nieuwe McLaren MCL33, en wat we zagen, deed ons dromen. 's Ochtends, op een circuit dat er koud en dus niet zo snel bij lag, zat de West-Vlaming na een paar rondjes al meteen in het goede ritme. Vandoorne verraste zelfs toen hij een poos bovenaan de tabel stond. Uiteindelijk gingen alleen Vettel (Ferrari) en Bottas (Mercedes) nog sneller. En dat terwijl een probleem met de bevestiging van de uitlaat ervoor zorgde dat Vandoorne amper 37 ronden kon rijden - minder dan de helft van veel concurrenten, zoals Max Verstappen die met de Red Bull achter Vandoorne aftikte.

