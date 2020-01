Exclusief voor abonnees Vandoorne met gehavende wagen zesde en leider in Formule E 20 januari 2020

Stoffel Vandoorne heeft een schitterende start genomen in het nieuwe Formula E-seizoen. Onze landgenoot eindigde in Chili als zesde en is zo de enige rijder die in alle races punten heeft gescoord. Mercedes EQ-rijder Vandoorne leidt nu met 3 punten meer dan Alexander Sims (BMW) en 10 meer dan Sam Bird (Virgin Racing Audi). Het team van Vandoorne is tweede in de puntenstand, op vier lengtes van BMW. In Chili was de zege voor de jonge Duitser Max Günther (BMW).

