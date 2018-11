Vandoorne klopt Alonso 12 november 2018

Zaterdag bracht Fernando Alonso de stand in de kwalificaties op 20-0, bij McLaren. "Interesseert me geen bal", liet Stoffel Vandoorne zich ontvallen toen een televisiereporter hem ermee confronteerde. "Niemand die het ziet, maar in de races zit ik veel dichter bij Alonso." 'Veel dichter', het was wel zeer bescheiden uitgedrukt. Na een verbluffende prestatie in Mexico was Vandoorne ook in Brazilië de beste McLaren-coureur. Van laatste naar stek 14, de hele tijd sneller dan zijn Spaanse teamgenoot, die hij twee keer voorbijstak. Of hoe de West-Vlaming Alonso gisteren een poepje liet ruiken. En nadien relativeerde: "Ach ja, de meesten zullen het weer niet gezien hebben." Na afloop kreeg Vandoorne vijf seconden straftijd omdat hij niet tijdig opzij was gegaan voor de leiders, zodat hij uiteindelijk 15de werd. (JB)

