Vandoorne is het zat

Traagste training in Francorchamps

De eerste twee vrije trainingen brachten andermaal niets dan ellende voor Stoffel Vandoorne, gisteren in Francorchamps. In de eerste sessie, die McLaren duidelijk georganiseerd had als een soort duel tussen de West-Vlaming en invaller Lando Norris, worstelde de McLaren van Vandoorne met het ene probleem na het andere. Van een lek tot haperende remmen. Bovendien besliste McLaren blijkbaar om Vandoorne een andere onderkant te laten testen, waardoor hij nog eens veel tijd in de garage verloor. Ondertussen draaide de andere McLaren van Norris rondjes als een metronoom. Resultaat: Norris sneller dan Vandoorne, die op de laatste plaats strandde. Geen beterschap in de tweede training. Ook daar niets dan problemen en traagste tijd voor Vandoorne. Die tijdens zijn persmoment voor het eerst liet zien dat hij het stilaan gehad heeft. "Ik ben altijd heel positief gebleven. Oké, het is niet makkelijk geweest, maar ik ben altijd hard blijven werken. Dit is bijzonder frustrerend. Ook vandaag weer niets dan problemen. Eerst de remmen, dan de motor, de onderkant. En de DRS die uitviel. In de tweede sessie kon ik amper één keer een paar normale rondjes trekken. Zo kun je je niet voorbereiden op de koers."

