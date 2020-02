Exclusief voor abonnees Vandoorne iets dichter bij F1-terugkeer Belg wordt derde rijder bij Mercedes 14 februari 2020

Vandaag stelt Mercedes in Silverstone de auto voor waarmee Lewis Hamilton dit seizoen zijn titel moet verdedigen. Maar als er gisteravond geen kink meer in de kabel kwam, dan is er ook Belgisch nieuws: volgens een bron dichtbij het team wordt onze landgenoot vandaag aangeduid als derde coureur van het team, ook wel eens 'invaller' genoemd. Inderdaad, dezelfde rol als in 2016 bij McLaren, toen de Rumbekenaar in Bahrein de geblesseerde Fernando Alonso moest vervangen en zo verrassend zijn F1-debuut maakte.

