Vandoorne gaat in de fout en is leider af in Formule E 17 februari 2020

De vierde ePrix in het 2019-2O2O Formule E-kampioenschap ging naar de Nieuw-Zeelander Mitch Evans en het team van Jaguar. Evans is meteen ook de nieuwe leider in de Formule E. Stoffel Vandoorne was in Mexico na een knappe race op weg naar de vierde plaats, maar schraapte de muur in de laatste 30 seconden van de race en werd zo terug naar achteren gedrongen. Vandoorne moet de leiding in het kampioenschap afgeven aan Evans en komt zo op de vierde plaats terecht. Hij kon de race niet uitrijden. Jérôme d'Ambrosio finishte als elfde, wat zeker een mooie prestatie is gezien hij achteraan de grid startte. (JCA)