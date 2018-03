Vandoorne: 512 km en tweede tijd op laatste testdag 02 maart 2018

Ook de laatste testdag van de week in Barcelona begon moeizaam. Pas na een poos droogde het circuit op en kwamen de meeste auto's buiten. Ook Stoffel Vandoorne, gisteren van dienst bij McLaren. Opvallend: de Belg reed weer flink wat ronden op de zogenaamde 'hypersoft', de zachtste band die Pirelli dit jaar aanbiedt. Terwijl alle andere teams voor een andere rubbersoort kozen. Het deed in Barcelona heel wat vragen rijzen, want toeval kan het niet zijn.

