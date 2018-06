Vandoorne (12de) hoopte beetje op regen 25 juni 2018

Knappe 12de plaats voor Vandoorne op het circuit Paul Ricard, rekening houdend met het niveau van de McLaren en zijn startpositie. "Anderzijds weten we dat de auto beter presteert in de race dan in de kwalificaties, dat is niet nieuw. Voor McLaren werd het een ontgoochelend weekend, met die slechte kwalificatie, maar voor mezelf was het niet slecht: ik haalde meer uit de auto dan verhoopt. Dankzij mijn strategie was ik in het slot van de race duidelijk de snellere McLaren, en kon ik makkelijk voorbij Alonso."

