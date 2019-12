Exclusief voor abonnees Vandevoordt speelt opnieuw en verlengt tot 2023 14 december 2019

00u00 0

Heuglijk nieuws voor Maarten Vandevoordt, maal twee. De 17-jarige doelman verlengde zijn contract tot 2023 en mag dit weekend ook plaatsnemen onder de lat tegen Waasland-Beveren. De flater tegen Napoli heeft geen kwalijke gevolgen voor hem. Hannes Wolf behoudt het vertrouwen. "We hebben met Maarten gepraat en op dit moment zie ik geen enkele reden om opnieuw van doelman te wisselen." Vandevoordt ging in zijn Champions League-debuut tegen Napoli al na twee minuten in de fout. "Dat hoort bij het leerproces van een jonge doelman en ik kan je verzekeren dat hij dergelijke risico's tegen Waasland-Beveren niet meer zal nemen." In aanloop naar de wedstrijd tegen Anderlecht is Wolf van plan om de situatie bij de doelmannen opnieuw te evalueren. "Voor Anderlecht krijgen we een normale trainingsweek en dat is het ideale moment om alles rustig op een rijtje te zetten. Coucke laat op training een sterke indruk. Ik zit op dit moment met twee goede, jonge doelmannen." (KDZ)

