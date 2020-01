Exclusief voor abonnees Vandevoordt ontbreekt door griep 06 januari 2020

Stevige eerste trainingsdag voor Racing Genk in Benidorm. Na een warm-up van vijfenveertig minuten zette Hannes Wolf meteen de turbo aan bij zijn jongens. Een oefening op balbezit en druk zetten werd aan een hoog tempo afgewerkt. Aan gretigheid en intensiteit geen gebrek, getuige daarvan de vele tackles. In de namiddag werd er in partijvorm getraind. Enkel Maarten Vandevoordt gaf verstek, hij bleef met griep op de kamer. Danny Vukovic werkte verder aan zijn herstel met high performance coach Bram Swinnen. Bryan Heynen (kruisband) revalideerde binnen. Stephen Odey trainde in de namiddag apart met techniektrainer Michel Ribeiro.