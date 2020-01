Exclusief voor abonnees Vandevoordt met succes geopereerd 21 januari 2020

Maarten Vandevoordt is gisteren met succes geopereerd aan de elleboog, dat liet hij zelf weten via Instagram. De 17-jarige doelman blesseerde zich vorige week op training, een ligament in zijn elleboog moest operatief worden verstevigd. Door die operatie zal hij drie tot vier maanden out zijn en zit zijn seizoen erop.

