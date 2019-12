Exclusief voor abonnees Vandevoordt in doel tegen Antwerp? 02 december 2019

De kans is groot dat Maarten Vandevoordt morgenavond in de bekerwedstrijd tegen Antwerp onder de lat staat bij Genk. De 17-jarige doelman speelde ook al in de vorige ronde op bezoek bij Ronse en deed het toen prima. Daardoor krijgt Gaëtan Coucke mogelijk even (mentale) rust. Die andere jonge doelman van Genk heeft het niet onder de markt de laatste tijd. Zowel tegen Red Bull Salzburg als tegen STVV ging hij in de fout met puntenverlies tot gevolg. (KDZ)