Vandeurzen krijgt "meer dan verwacht": bijna 400.000 euro 21 november 2018

De uittredingsvergoeding van CD&V-minister Jo Vandeurzen ligt nog een pak hoger dan eerst gedacht. Vandeurzen heeft recht op 391.000 euro bruto bij zijn vertrek. "Meer dan ik had verwacht", klonk het bij Vandeurzen, die prompt zei dat hij zou nadenken over hoe hij een deel van dat geld kan investeren in de maatschappij.

