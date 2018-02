Vandeurzen en Gatz lanceren actieplan 07 februari 2018

Vlaams minister van Welzijn Jo Van- deurzen (CD&V) en zijn collega van Media Sven Gatz (Open Vld) lanceren het project 'No Hate AlterNarratief'. Dat is een actieplan om hulpverleners in de welzijnssector beter te wapenen tegen online pesten en ander ongepast gedrag. De welzijnswerkers krijgen een vorming, die "op maat van de organisatie" aangevraagd kan worden. Bedoeling is dat ze online haatberichten beter kunnen herkennen en ermee leren om te gaan zonder dat de situatie verder escaleert. Het plan is niet toevallig gelanceerd op Safer Internet Day. Over de hele wereld werd gisteren opgeroepen om van het internet een aangenamere plek te maken.