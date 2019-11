Exclusief voor abonnees Vanderjeugd vraagt alle leden waar Open Vld naartoe moet 14 november 2019

Kandidaat-Open Vld-voorzitter Francesco Vanderjeugd stuurt de komende tien dagen een vragenlijst naar alle 63.000 leden, om te peilen waar het met hun partij naartoe moet. Vervolgens zal hij, gewapend met de resultaten, de boer opgaan om in discussie te treden met zijn collega-liberalen. "Eigenlijk had Open Vld dit meteen na 26 mei al moeten doen, net als CD&V. Maar dat is niet gebeurd, dus organiseer ik het nu maar zelf." Hij benadrukt dat hij de partij niet in verlegenheid zal brengen door de resultaten openbaar te maken. Vanderjeugd heeft tot nu toe al meer dan de helft van de uittredingsvergoeding van 97.000 die hij als ex-Vlaams Parlementslid kreeg, gespendeerd aan zijn campagne. Open Vld houdt in maart volgend jaar voorzittersverkiezingen. (ARA)

