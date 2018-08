Vanderhaeghe "Zélf het heft in handen nemen" 23 augustus 2018

00u00 0

Yves Vanderhaeghe heeft er goeie hoop op dat AA Gent de poules van de Europa League kan halen.

"Vanuit de club en spelersgroep is er een heel grote motivatie om naar de groepsfase door te stoten. We hebben de Girondins goed gescreend. We hebben evenveel kans als Bordeaux om door te gaan. Het ligt hem in details, in concentratie. Het is aan ons om vanaf de eerste minuut de wil te tonen om door te gaan. We moeten niet afwachten en kijken wat Bordeaux in zijn mars heeft, we moeten zélf present zijn en het heft in handen nemen. Dan kunnen we zeker voorbij Bordeaux geraken."

Vanderhaeghe weet ook dat er een crisissfeertje hangt bij de Girondins: "Soms wordt daar in de media een beetje curryketchup of mayonaise bovenop gegooid. Maar als een club als Bordeaux 0 op 6 haalt in de competitie, dan wordt dat louter op de cijfers streng bekeken. Ik heb vier wedstrijden van hen gezien, daar zitten ook heel goeie acties bij, waarmee ze het verschil maken. Er zit veel talent, alleen staat dat niet altijd ten dienste van het collectieve. Door de trainerswissel hebben we zondag toch al een andere ploeg gezien tegen Toulouse. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we kwaliteit brengen."

Samuel Kalu

(op de foto gisteravond op training in de Ghelamco Arena) debuteerde zondag voor Bordeaux, vanavond speelt hij mogelijk tegen zijn ex-club. "Dat is altijd wel iets speciaals", weet Vanderhaeghe. "Samuel is hier altijd graag gezien geweest, hij heeft hier goeie prestaties geleverd. Maar het was tijd voor hem om een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. Hij wou zich sportief en vooral financieel verbeteren. Het is aan hem om zich daar te bewijzen. (lacht) Maar dat zal voor na de match tegen ons zijn." (RN)