Vanderhaeghe wisselt volop 't Is tijd voor Tuta 23 november 2019

00u00 0

Voor de trip naar het hem vertrouwde Anderlecht kijkt Yves Vanderhaeghe niet op een wijziging. Hij brengt Azouni, Batsula en doelman Jakubech in de ploeg en vooral: hij laat de jonge Braziliaan Tuta (20) debuteren als centrale verdediger. Er werd al aan de lopende band geblunderd in de Kortrijkse defensie. Golubovic, Hines-Ike, Rougeaux, Mujakic, Kovacevic en Batsula kwamen en gingen, alleen Kagelmacher bleef staan. Morgen op Anderlecht krijgt hij nog eens een nieuwe naam naast zich: Lucas Silva Melo, alias Tuta. Eintracht Frankfurt haalde hem in januari bij São Paulo voor 1,8 miljoen euro en verhuurde hem in augustus aan KV Kortrijk. Vanderhaeghe liet de jonge knaap aanpassen aan het Belgisch voetbal en geeft hem nu zijn kans. (ESK)

