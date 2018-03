Vanderhaeghe wil aanvallen tegen Coucke 31 maart 2018

00u00 0

Uitgerekend tegen de club waar hij zolang voetbalde en uitgerekend tegen zijn vroegere voorzitter bij Oostende zit Yves Vanderhaeghe in het Astridpark voor de 150ste keer op de bank als trainer op het hoogste niveau. "We geloven dat we daar iets kunnen doen", zegt Vanderhaeghe. "We kijken al heel lang naar boven en proberen dichterbij te sluipen. Ik zie scherpte in mijn groep. De tweede plaats is grijpbaar. We gaan zondag proberen om offensief te spelen. We zien dan wel wie de sterkste is. Ik wil heel graag een keer winnen op Anderlecht, waar ik een fantastische periode heb meegemaakt als speler. Ik wil heel graag de tweede plaats veroveren. Coucke? Ik zou natuurlijk graag winnen van Coucke, maar vooral omdat ik de drie punten wil. Ik ga het niet op personen spelen. (lacht) Ik ga geen foto van de ex-trainer uithangen in de kleedkamer of zo." (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN