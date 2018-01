Vanderhaeghe weet hoe het moet 27 januari 2018

Kan AA Gent morgen de dominantie van Club Brugge een halt toeroepen? Yves Vanderhaeghe gaat die uitdaging graag aan, zei hij gisteren op zijn perspraatje. Voor hem is het zijn eerste confrontatie met Club als coach van AA Gent. Zijn bilan met KV Oostende en KV Kortrijk staat op 4 zeges, 8 nederlagen en één draw. "Het zou plezant zijn om Club ook eens met Gent over de knie te leggen", grijnsde hij. Hij mag zich gesterkt voelen door het besef dat zijn Buffalo's niet alleen overtuigend aan het jaar begonnen (4 op 6), maar in eigen huis ook een sterke reputatie opbouwden. AA Gent incasseerde de minste goals in eigen stadion (5 op 11 matchen). Vanderhaeghe: "Het is niet min wat we thuis presteerden, maar of een zege en drie punten zullen volstaan om Club van de titel te houden? Club zit méér dan op schema, al is het kampioenschap pas gedaan op de allerlaatste speeldag." (VH)

