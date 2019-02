Vanderhaeghe tegen zijn voorganger 02 februari 2019

Doelman Joel Pereira (22) trainde gisteren voor het eerst op Kortrijkse bodem. De website van zijn moederclub Manchester United, dat hem uitleent, berichtte er zelfs over: "Hij maakte meteen indruk op training. Iedereen bij United wenst Joel succes in België." Yves Vanderhaeghe is tevreden met de nieuwkomers, maar niet over de mentaliteit van zijn groep. "In het begin van het seizoen willen ze allemaal naar hier komen, maar nu is het plots elders veel beter. Tijdens de laatste week van de transferperiode waren er veel te veel spelers met een transfer bezig." Of KVK dan wel scherp zal staan tegen het Lokeren van... ex-coach Glen De Boeck? "Ik wil altijd winnen, en ik hoop dat de ploeg er ook voor gaat. Er zijn nog 17 matchen, je kunt er toch geen vier maanden met je pet naar gooien?", reageert Vanderhaeghe. (ESK)

