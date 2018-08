Vanderhaeghe roteert wellicht 18 augustus 2018

De wedstrijden volgen mekaar snel op voor AA Gent. Drie dagen na de kwalificatie tegen Jagiellonia Bialystok willen de Buffalo's ook in de competitie bevestigen tegen Eupen. Het ziet ernaar uit dat Yves Vanderhaeghe zondagavond in de Oostkantons vooral in het offensieve compartiment opnieuw gaat roteren. De coach van AA Gent kan ook weer rekenen op Anderson Esiti, die verlost is van een dijblessure en (voorlopig) ook van transferitis. (RN)