Vanderhaeghe opent jacht op plaatsen 2 en 3 03 februari 2018

"We staan voor een verraderlijke wedstrijd", zegt Yves Vanderhaeghe. "Makelele probeert de boel gesloten te houden, de statistieken onder hem zijn niet slecht. Ze spreken van vriestemperaturen en sneeuw in Eupen, het veld ligt er ook niet goed bij. Maar na de overwinning tegen Brugge wil ik vooral benadrukken dat we een goeie zaak kunnen doen. Brugge speelt tegen Charleroi. Indachtig dat de punten straks gehalveerd worden, gaan we proberen om dichterbij te komen. Als we in Eupen een resultaat halen, staan we weer iets dichter bij nummer twee en drie. Daar moeten we ons op richten, zonder hoogmoedig te zijn."

HLN