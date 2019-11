Exclusief voor abonnees Vanderhaeghe moet brokken lijmen in gammele defensie 04 november 2019

In een bokswedstrijd had het publiek de ondermaatse tegenstander ongetwijfeld uitgefloten. Een mens wordt niet vrolijk van een makkelijke overwinning, zelfs een Clubsupporter niet. Het was goed voor KV Kortrijk dat Diagne de doelkansen verknoeide of het vonnis was veel zwaarder geweest dan 3-0 - zo'n beetje de gemiddelde score in Club-KVK in de geschiedenis. Van de 33 confrontaties op Brugse bodem heeft Kortrijk er nog altijd geen enkele gewonnen, regelmatig wel stevig verloren."Je komt met een plan, maar na één minuut kun je het opbergen," zuchtte Vanderhaeghe. Hij zocht naar anekdotes zoals de kopbal van Hines-Ike die voor de gelijkmaker had kunnen zorgen, maar hij zocht eigenlijk vooral naar de uitgang. Want er is werk aan de winkel. Je kunt je seizoen niet redden met een straffe zege tegen Zulte Waregem. Alle continuïteit lijkt weg: eerst 1 op 15, dan twee aardige thuiszeges en nu alweer 0 op 9. En dat allemaal veelal te wijten aan een gammele defensie die de individuele fouten opstapelt. (ESK)

